"دهانات الجزيرة" تقيم حملة تبرع بالدم في مقرها الرئيسي بالرياض التزاماً بمسؤوليتها المجتمعية
في إطار التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، نظمت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الآونة الأخيرة حملة تبرع بالدم تحت شعار "عطاؤك يُهدي حياة"، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك في مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
لاقت حملة التبرع بالدم التي أقامتها شركة "دهانات الجزيرة" إقبالاً واسعاً من قبل موظفيها، حيث توافدوا بحماسٍ شديد للمساهمة في هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، وأشاروا إلى أثر التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح، وضرورة تنظيم فعاليات توعوية لتثقيف الموظفين حول أهمية التبرع بالدم والعمل الإنساني.
أتت هذه الحملة كخطوة أساسية تعكس التزام شركة "دهانات الجزيرة" الدائم بتعزيز الصحة العامة والمساهمة في تحسين حياة المجتمع، حيث تسعى من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقافة العطاء، مما يعكس التزامها العميق بالمساهمة في رفاهية المجتمع وتقديم الدعم لأفراده.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.