"دهانات الجزيرة" تقيم حملة تبرع بالدم في مقرها الرئيسي بالرياض التزاماً بمسؤوليتها المجتمعية

لاقت حملة التبرع بالدم التي أقامتها شركة "دهانات الجزيرة" إقبالاً واسعاً من قبل موظفيها، حيث توافدوا بحماسٍ شديد للمساهمة في هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، وأشاروا إلى أثر التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح، وضرورة تنظيم فعاليات توعوية لتثقيف الموظفين حول أهمية التبرع بالدم والعمل الإنساني.