حددت مواقيت الصلاة.. "الزعاق": علاقة المسلمين بالشمس والقمر والنجوم استدلالية

ولفت الزعاق إلى أن الشمس تغرب يوم (15 ديسمبر) باتجاه القبلة على الرياض، وتغرب يوم 13 ديسمبر باتجاه القبلة على المنامة، وتغرب باتجاه القبلة على الدوحة يوم 5 فبراير، وتغرب باتجاه القبلة على أبو ظبي يوم 24 فبراير، ويوم 12 أكتوبر تغرب باتجاه القبلة على مسقط.