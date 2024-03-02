"التجارة" تخالف مقهى حاول تحقيق ربحية أعلى بإخفاء الأكواب الصغيرة

وأصدرت الوزارة على الفور العقوبة النظامية حيال امتناع المنشأة عن البيع، لاقتصار عمليات بيع القهوة على الحجمين المتوسط والكبير، اللذين يباعان بسعر أعلى من الحجم الصغير لتحقيق ربحية أكبر على حساب المستهلك.