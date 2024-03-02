"التجارة" تخالف مقهى حاول تحقيق ربحية أعلى بإخفاء الأكواب الصغيرة

خالفت الفرق الرقابية بوزارة التجارة مقهى في مدينة الرياض لإلزامه المستهلكين بشراء أكواب القهوة بالحجمين الكبير والمتوسط، وإخفاء أكواب القهوة الصغيرة خلال أوقات الذروة في الفترة الصباحية لتحقيق ربحية أعلى.
وباشرت الوزارة ضبط المخالفة في موقع المنشأة، واتضح وجود كميات كبيرة من الأكواب ذات الحجم الصغير مخزنة في مستودع المقهى.
وأصدرت الوزارة على الفور العقوبة النظامية حيال امتناع المنشأة عن البيع، لاقتصار عمليات بيع القهوة على الحجمين المتوسط والكبير، اللذين يباعان بسعر أعلى من الحجم الصغير لتحقيق ربحية أكبر على حساب المستهلك.