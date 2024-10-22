لزيادة الوعي.. الوحدة الضمانية بعارضة جازان تنظم ركنًا حول سرطان الثدي

يشار إلى أن العالم يحتفل بالتوعية حول سرطان الثدي في شهر أكتوبر من كل عام وذلك منذ ٢٠٠٦، حيث يحتل سرطان الثدي المرتبة الثانية من ناحية الانتشار في العالم، وتتمثل عوامل خطره في كونك أنثى، السمنة، تعاطي الكحول، التقدم بالعمر، التاريخ العائلي، إصابة سابقة بسرطان الثدي، التعرض السابق للإشعاع، العلاج الهرموني، بعض الطفرات الجينية، سجل الصحة الإنجابية (مثل العمر عند بداية الدورة الشهرية، وعند الحمل الأول.