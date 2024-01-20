"السياحة العالمية": المملكة تحقّق تعافيًا بنسبة "156%" بأعداد السياح الوافدين في 2023

كشفت أرقامٌ حديثة أن المملكة حقّقت تعافيًا بنسبة "156%" بأعداد السياح الوافدين إليها، خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019م.
وجاء ذلك وفق تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية وصدر في شهر يناير الجاري.
يذكر أنه وفي مطلع يناير الجاري، أعلنت وزارةُ السياحة تحقيقَ المملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًّا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛ حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثرَ من "100" مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م.
كما حقّق هذا الرقمُ فائضًا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات؛ حيث قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023م بحوالي "37.8" مليار ريال وبنسبة نمو بلغت "72%" مقارنة بالفائض في 2022م لنفس الفترة.
وتأتي هذه الإنجازات في وقتٍ حقّقت فيه السياحةُ في المملكة التعافيَ الكامل؛ حيث قفزت نسبة تعافي القطاع السياحي في المملكة إلى "150%" مقارنة بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، التي شهد فيها مختلف الوجهات السياحية تزايدًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج.
ويؤكّد ذلك التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية؛ حيث كشفت أن المملكة تصدّرت دول مجموعة العشرين في نسبة نموّ عدد السياح الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023م. كما جاءت المملكة في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًّا في العالم.