"السياحة العالمية": المملكة تحقّق تعافيًا بنسبة "156%" بأعداد السياح الوافدين في 2023

وتأتي هذه الإنجازات في وقتٍ حقّقت فيه السياحةُ في المملكة التعافيَ الكامل؛ حيث قفزت نسبة تعافي القطاع السياحي في المملكة إلى "150%" مقارنة بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، التي شهد فيها مختلف الوجهات السياحية تزايدًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج.