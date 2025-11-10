عبداللطيف جميل للتمويل وآنت إنترناشيونال تتعاونان لتعزيز وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال توفير خدمات رقمية متقدمة

يُذكر أن آنت إنترناشيونال تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وتدير عملياتها الرئيسية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وتوفر آنت إنترناشيونال منصة عالمية لخدمات المحافظ الاستثمارية، والمدفوعات التجارية، والحسابات الموحدة، والتمويل المضمَّن، وذلك من خلال علاماتها التجارية الكبرى أليباي بلس، وأنتوم، ووورلد فيرست، وبيتر. وفي عام 2025، افتتحت آنت إنترناشيونال أول مكتب لها في الشرق الأوسط بمدينة الرياض، على أن تقوم في عام 2026 بدمج منصة أليباي بلس مع منظومة المدفوعات الوطنية "مدى" في المملكة العربية السعودية.