"فنون بلاغية" في أعظم سور القرآن التي تُحاج عن صاحبها.. هنا جانب من أسرار "آل عمران"

وواصل حديثه قائلاً: تتضافر الفنون البلاغية في آية واحدة؛ لتقوية المعنى وتوكيده في نفس المخاطب، من ذلك ما جاء في الآية الكريمة (106)، في قوله تعالى: (يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوه وَتَسۡوَدُّ وُجُوه فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ)، فجاءت الكناية في قوله: (يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوه وَتَسۡوَدُّ)، كناية عن الأنس وعن الوحشة، وهاتان الكنايتان داخلتان في فن (التدبيج) وهو: "أن يذكر في معنى- كالمدح أو غيره- ألواناً بقصد الكناية، أو التورية"، وجاءت الاستعارة في: (ذوق العذاب)، حيث شبهه بالمر مما يؤكل، ثم حذف المشبه به، وأبقى شيئاً من لوازمه (الذوق) على طريق الاستعارة التبعية المكنية.