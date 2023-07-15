حر يبلغ أشده وفرص للأمطار.. غدًا أول "جمرة القيظ" وهذه درجات المصائف

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن غدًا الأحد هو أول أيام جمرة القيظ، وهو النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة" وعدد أيامه 13 يومًا؛ مشيرًا إلى أنه خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، ويُنصح فيه بالإكثار من ري المزروعات، ولا يُزرع فيه إلا الذرة والملوخية.