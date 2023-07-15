حر يبلغ أشده وفرص للأمطار.. غدًا أول "جمرة القيظ" وهذه درجات المصائف
قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن غدًا الأحد هو أول أيام جمرة القيظ، وهو النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة" وعدد أيامه 13 يومًا؛ مشيرًا إلى أنه خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، ويُنصح فيه بالإكثار من ري المزروعات، ولا يُزرع فيه إلا الذرة والملوخية.
وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن المنزلة الرابعة من منازل الصيف في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل، ويكثر فيه الرطب أو "البلح" أو "الخراف" خاصة آخره، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله.
وتابع: "الحرارة في الهنعة على معظم مناطق المملكة والخليج، في الغالب تكون العظمى بين 41 و49 والصغرى بين 25 °C و34 °C، والمرتفعات الغربية والجنوبية (المصائف) في المملكة في الغالب تتراوح الحرارة العظمى بين 25°C إلى 35°C والصغرى تتراوح بين 13°C إلى 23°C، وقمم الجبال أبرد من السفوح والتهم".
وأردف: يُتوقع -إن شاء الله- خلال الأيام القادمة، تكاثر الغيوم على المرتفعات الجنوبية والغربية، وازدياد فرصة الأمطار على الجنوبية ثم الغربية من المملكة حسب النماذج العددية للطقس، وتمتد إلى أجزاء من عمان والإمارات، والله أعلم".