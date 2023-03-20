هيئة النقل تلزم 10 أنشطة بإصدار بطاقات التشغيل للمركبات

ويشمل ذلك أنشطة الأجرة (أجرة المطار، الأجرة العامة، الأجرة الخاصة) وأنشطة النقل بالحافلات (نشاط النقل التعليمي "عام"، ونشاط النقل المتخصّص وتأجير وتوجيه الحافلات "عام"، ونشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل وبين المدن "عام"، إضافة إلى نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات "عام")، وأنشطة نقل البضائع "عام، خاص"، ونشاط تأجير الشاحنات "عام"، نشاط النقل الخفيف "عام" ونشاط نقل السيارات وسحب المركبات "عام، خاص"، وأنشطة تأجير السيارات، وأخيراً نشاط تأجير السيارات إلكترونياً "خصوصي"، وذلك عبر بوابة نقل الإلكترونية، وتعد بطاقة التشغيل وثيقة تصدر عن الهيئة العامة للنقل للتصريح لمركبة النقل بممارسة النشاط.