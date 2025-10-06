بالصور.. "الحقيل" يفتتح جسر الملك خالد ويطّلع على مشروع مبنى أمانة الطائف الجديد

استهلّ معالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، زيارته لمحافظة الطائف بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض المشاريع البلدية والإسكانية الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية بالمحافظة، إلى جانب الاطلاع على تقرير حملة "جود الإسكان".