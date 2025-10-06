بالصور.. "الحقيل" يفتتح جسر الملك خالد ويطّلع على مشروع مبنى أمانة الطائف الجديد

استهلّ معالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، زيارته لمحافظة الطائف بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض المشاريع البلدية والإسكانية الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية بالمحافظة، إلى جانب الاطلاع على تقرير حملة "جود الإسكان".
وشهد سموه ومعالي الوزير توقيع ست اتفاقيات شراكة بين أمانة الطائف وعدد من الجهات، لتطوير الخدمات في حديقة جبرة، وإنشاء ساحة للاحتفالات بحي العنود، كما تم تكريم الجهات المانحة لمشاريع الإسكان التنموي.
وعقب ذلك، اطلع "الحقيل"، يرافقه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي، على مراحل تنفيذ مبنى أمانة الطائف الجديد، كما دشّن غرفة الطوارئ والأزمات والكوارث، في خطوة تعزز من جاهزية منظومة الاستجابة وسرعة التعامل مع الأزمات في المحافظة.
وفي إطار المشاريع التنموية، افتتح معاليه جسر تقاطع الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد، الذي يُعد من المشاريع الحيوية التي ترفع كفاءة الحركة المرورية في المدينة.
كما افتتح المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسط، بحضور أمين الطائف، في مشروع يمثل شريانًا تنمويًا يعزز الترابط الاقتصادي والحركة المرورية في المحافظة.
والتقى "الحقيل" خلال زيارته بقيادات أمانة الطائف، حيث جرى استعراض أبرز المشاريع التنموية، ومؤشرات الأداء، ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات.