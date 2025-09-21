"الغذاء والدواء" تُغلق خطوط إنتاج لـ 5 مصانع بعد رصد تلوث منتجاتها ببكتيريا السالمونيلا والإيكولاي

وأكّدت الهيئة أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية تصل عقوبته إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معًا.