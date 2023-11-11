ولي العهد خلال لقائه الرئيس التركي: ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا للقيام بتحرك فعّال وفك الحصار

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، والعمل لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية السعودية التركية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.
حضر اللقاء: الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.