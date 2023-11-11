ولي العهد خلال لقائه الرئيس التركي: ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا للقيام بتحرك فعّال وفك الحصار

وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، والعمل لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.