نيابة عن خادم الحرمين… أمير الرياض يرعى افتتاح المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل

وتؤكد الأرقام التي أعلن عنها المركز وجود زخم في الجهات والأفراد الداعمين للمؤتمر والمتطوعين فيه، حيث بلغ عدد الجهات الداعمة للمؤتمر (18) جهة تنوعت ما بين وزارات ومؤسسات صحية وتعليمية وبنوك وشركات مختلفة، كما بلغ عدد المتطوعين من الأفراد خلال المؤتمر إلى (146) متطوعًا حتى الآن، ويتوقع أن يشهد هذا العدد ارتفاعًا خلال الأيام القادمة، مما يدل على ارتفاع الوعي بأهمية قضية الإعاقة والفعاليات التي تصب في خدمتها.