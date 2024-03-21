بـ 1.85 مليار ريال.. بنك التنمية الاجتماعية يمول مستفيديه خلال الربع الأول من 2024

وأوضح البنك أن حجم التمويل الاجتماعي، خلال الربع الأول وصل إلى 640 مليون ريال، لعدد 12 ألف مواطن استفادوا من منتجات الزواج والدعم الأسري والترميم، فيما بلغ عدد المستفيدين من التمويل لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة 13 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال، بنسبة نمو 61% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، كما انضم إلى برنامج البنك الادخاري عدد 12.500 ألف خلال الربع الأول ليصل عدد المدخرين المدعومين من البنك منذ تأسيس البرنامج أكثر من 245 ألف مواطن ومواطنة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 525 مليون ريال في حساباتهم الادخارية.