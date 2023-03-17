بجناح جذب ألف زائر.. شركة الدرعية تختتم مشاركتها في مؤتمر السياحة 2023

وتم تصميم الجناح الخاص بشركة الدرعية في الملتقى ليعكس مكانة الدرعية الفريدة، وأتاح للمشاركين الذين يبلغ عددهم ما يقارب 35 ألف شخص الفرصة لاكتشاف خطط تطوير حي الطريف المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتعريف بالوجهة الفاخرة لتناول الطعام في مطل البجيري، والتوسع المستقبلي في قطاع الضيافة ضمن المدينة التي تُعرف بأنها الأكبر في العالم التي سيتم بناؤها من الطين اللبن.