بجناح جذب ألف زائر.. شركة الدرعية تختتم مشاركتها في مؤتمر السياحة 2023

اختتمت شركة الدرعية مشاركتها ورعايتها الذهبية لملتقى السياحة السعودي في دورته الأولى التي أقيمت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14 - 16 مارس تحت شعار "بابك للسياحة".
واستهدف الملتقى توفير فرص تنمية واستدامة القطاع السياحي الوطني، كما جمع الملتقى المهتمين في مجال السياحة، ووفّر الكثير من فرص التواصل المباشر وتبادل المعرفة.
وعمل الملتقى الذي نُظّم بالشراكة مع وزارة السياحة والهيئة العامة للسياحة وصندوق التنمية السياحي على توفير منصة لوجستية لترويج المنتجات والباقات والوجهات السياحة الداخلية وذلك لخلق التجارب والمنتجات السياحية.
وشاركت في أعمال الملتقى 350 شركة عارضة، حيث أُقيمت 18 ورشة عمل و10 ندوات ركزت على استضافة أبرز المستثمرين والمعنيين بصناعة السياحة على الصعيد المحلي، بحيث تحوّل الملتقى إلى منصة رئيسية للتواصل وتبادل الفرص الجديدة الواعدة في هذا القطاع.
وحظي جناح شركة الدرعية المشارك في المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى بإقبال واسع من قبل الزوّار والحضور، إذ بلغ عددهم أكثر من 1000 زائر، فيما عملت الشركة على نقل أكثر من 170 زائرًا وأكثر من 30 طالبًا بقطاع السياحة من المعرض إلى حي الطريف التاريخي ومن ثم إعادتهم مرة أخرى إلى المعرض.
وتم تصميم الجناح الخاص بشركة الدرعية في الملتقى ليعكس مكانة الدرعية الفريدة، وأتاح للمشاركين الذين يبلغ عددهم ما يقارب 35 ألف شخص الفرصة لاكتشاف خطط تطوير حي الطريف المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتعريف بالوجهة الفاخرة لتناول الطعام في مطل البجيري، والتوسع المستقبلي في قطاع الضيافة ضمن المدينة التي تُعرف بأنها الأكبر في العالم التي سيتم بناؤها من الطين اللبن.