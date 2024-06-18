ضيوف خادم الحرمين يغادرون منى بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

وأشاد عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم بالخدمات الجليلة التي قدمتها لهم وزارة الشؤون الإسلامية وتوفير كل ما يحتاجونه، وكذلك الانسيابية في التنقل والحركة بين المشاعر، ورمي الجمرات، بيسر وطمأنينة سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما يلقونه من إشراف مستمر واهتمام ورعاية خلال أدائهم لفريضة الحج في هذا العام.