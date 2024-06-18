ضيوف خادم الحرمين يغادرون منى بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والبالغ عددهم 3322 حاجاً وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم، مشعر منى اليوم، بعد رميهم الجمرات الثلاث.
وتوجّه ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، ومن ثم يتجهون غداً للمدينة المنورة لقضاء عدة أيام بجوار المصطفى -صلى الله عليه وسلم- والصلاة في الروضة الشريفة وزيارة مسجد قباء وأبرز المعالم التاريخية فيها.
وأشاد عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم بالخدمات الجليلة التي قدمتها لهم وزارة الشؤون الإسلامية وتوفير كل ما يحتاجونه، وكذلك الانسيابية في التنقل والحركة بين المشاعر، ورمي الجمرات، بيسر وطمأنينة سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما يلقونه من إشراف مستمر واهتمام ورعاية خلال أدائهم لفريضة الحج في هذا العام.