14 يومًا لمواجهة التنمر.. "شؤون الأسرة" تسدل ستار حملة "ما لك حق 3"

كما تضمنت الحملة التي تأتي في إطار مبادرة الأسرة، عقد ورش عمل تدريبية لعدد من الفئات المستهدفة، في مدن: الرياض، جدة، الخبر، بريدة، وخميس مشيط، حيث شارك الأطفال من كافة مراحل التعليم العام، الحكومي، والخاص بمساريه الأهلي والعالمي، في الورش الحضورية بهدف تعليمهم أساليب وطرق التصدي للتنمر، وذلك من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة، باستخدام مختلف الوسائل التعليمية.