السفيرة ريما بنت بندر: اتفاقيات تاريخية في قمة ولي العهد والرئيس ترامب لتعزيز الاستثمار والأمن

وصفت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، يوم القمة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “يوم مهم للعلاقات السعودية الأمريكية”. وأكدت أن القمة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية التاريخية التي ستعود بالنفع على البلدين.