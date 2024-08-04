هل تضرب جدة موعداً مع الهطولات في أغسطس؟.. توقعات تكشف الفرص والتقلبات

وتشير التنبؤات الجوية، وفق موقع "طقس العرب"، إلى أن "خلال شهر أغسطس من كُل عام، يطرأ بعض التغيرات الجذرية على الأنظمة الجوية، حيث يتمركز المرتفع الجوي شبه المداري إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية، ما يسمح بتقدم خط الفاصل المداري ITCZ أكثر نحو الشمال، ليبلغ ذروة امتداده في أجواء شبه الجزيرة العربية، تاركاً الباب مفتوحاً على مصراعيه لتدفق الرطوبة المدارية نحو المنطقة، من جازان حتى الطائف ومكة المكرّمة، هذه المنظومة الجوية ستعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة وهطول الأمطار على المناطق المذكورة".