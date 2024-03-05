بالأسماء.. 36 طالباً وطالبة يفوزون بجوائز "التربية العربي" بمنافسات الأولمبياد الخليجي للروبوت

برعاية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عُمان الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وبحضور المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وعدد من المسؤولين والتربويين، نظّم مكتب التربية العربي لدول الخليج، الحفل الختامي لمنافسات الأولمبياد الخليجي للروبوت بالعاصمة العُمانية مسقط تحت شعار "نحو استهلاك مستدام".
ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارة الابتكار العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتدريب الطلاب على الممارسات الإدارية في تصميم المشاريع التقنية ومنهجيات البحث العلمي ورفع حس المسؤولية المجتمعية والمبادرة لدى الطلاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمنافسة حلبات الروبوت الثانية، وتقييم الابتكار العلمي وتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال الروبوت التعليمي التي تشمل الهندسة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة أكثر من 40 طالباً وطالبة من الدول الأعضاء.
وفي كلمته في الحفل، رفع المدير العام لمكتب التربية الدكتور عبدالرحمن العاصمي، الشكر والتقدير لأصحابِ الجلالةِ والفخامةِ والسمو قادةِ الدولِ الأعضاء على ما يجده المكتبُ من دعمٍ واهتمام.
وأبان العاصمي، أن المكتب نظّم هذا الأولمبياد إيمانًا منه بأنّ التعلمَ القائمَ على الابتكارِ هو الذي يقودُ المتعلمين للاستكشافِ المعرفي الذي يتطورُ مع مرورِ الزمنِ ليحدثَ مزيداً من التعمقِ في الهدفِ المتمثل في تحقيقِ طموحِ الابتكارِ المرتبطِ بجملةٍ من مهاراتِ القرنِ الحادي والعشرين.
وأضاف العاصمي؛ أن برنامج الأولمبيادِ في هذا العامِ يستهدف زيادةَ الوعي والاهتمامِ بمهاراتِ المستقبلِ ذاتِ الصلةِ بالتقنياتِ الحديثةِ وسبلِ تطويرِها، خصوصًا في مجالِ الروبوتِ كحلِ المشكلاتِ بطرقٍ إبداعيةٍ، وتوظيفِ المعارفِ العلمية.
واختتم العاصمي، كلمته بالشكر للدكتورة الشيبانية، على رعايتِها ودعمِها أنشطة المكتبِ، ومنها أولمبياد الروبوت، كما شكر الخبراء والمحكمين الذين أسهموا في الإعداد والتخطيطِ والتنفيذ.
وأعلنت بعد ذلك نتائج المنافسة بفوز ٣٦ طالباً وطالبة بجوائز المسابقة، وجاءت النتائج:
١-في محور تحدّي حلبات الروبوت، فاز بالميدالية البرونزية فريق المملكة العربية السعودية، وهم: علي بن يوسف الزهراني، ومساعد بن عبدالمحسن الرشود، ومشاري بن محمد العوام، وحارث بن عبدالرحمن الزهراني".
وفاز بالميدالية الفضية فريق مملكة البحرين، وهم: "اليازي سعيد أحمد بن دينه، ومنيرة محمد أحمد البوسميط، وفاطمة جاسم محمد العرادي، وفاطمة جاسم عباس قاسم".
وفاز بالميدالية الذهبية فريق دولة الكويت، وهم: "عمار داود شمس الدين، وناصر أسامة الياقوت، وعبدالوهاب يوسف الكندري، وسلطان مشعل سلطان البخيت".
أما في محور المشاريع العلمية والابتكار، فقد جاءت النتائج كالآتي: فاز بالميدالية البرونزية فريق سلطنة عُمان، وهما: "نصر بن حمود القصابي، ومحمد بن جمعة اليعربي".
وفاز بالميدالية الفضية فريق مملكة البحرين، وهم: "حمزة وليد السيد جمعة، وحمد عبدالله عبدالهادي عبدالله"، بينما فاز بالميدالية الميدالية الذهبية فريق دولة قطر، وهما "بدر بن صالح الزمان، وسعيد فرهود هادي الهاجري".
وفاز بجائزة محور التأثير المجتمعي فريق مملكة البحرين، وهم: "اليازي سعيد أحمد بن دينه، ومنيرة محمد أحمد البوسميط، وفاطمة جاسم محمد العرادي، وفاطمة جاسم عباس قاسم، وحمزة وليد السيد محمد جمعة، وحمد عبدالله عبدالهادي عبدالله".
كما حصل فريق الجمهورية اليمنية على شهادة الملصق المعبّر، وهم "عبدالله معاذ عبدالله علي، ومبارك وجيه مبارك متعافي، وطارق خالد صالح عوض الجنيدي، وبراء صبري صالح السعدي، ومحمد سالم عمر باجبير، وحسين ماجد حسين الحداد".
وحصل فريق دولة الإمارات على شهادة التواصل الفعال، وهم: "عمر علي محمد سعيد الشحي، وعبدالله عمر عبدالله حمد السقطري، وعبدالله عبدالعزيز موسى محمد حسين المازمي، ويوسف أحمد درويش علي الظهوري، وسيف حسن إبراهيم محمد كرم، وسيف يعقوب عبدالله محمود الزرعوني".