بالأسماء.. 36 طالباً وطالبة يفوزون بجوائز "التربية العربي" بمنافسات الأولمبياد الخليجي للروبوت

وأبان العاصمي، أن المكتب نظّم هذا الأولمبياد إيمانًا منه بأنّ التعلمَ القائمَ على الابتكارِ هو الذي يقودُ المتعلمين للاستكشافِ المعرفي الذي يتطورُ مع مرورِ الزمنِ ليحدثَ مزيداً من التعمقِ في الهدفِ المتمثل في تحقيقِ طموحِ الابتكارِ المرتبطِ بجملةٍ من مهاراتِ القرنِ الحادي والعشرين.