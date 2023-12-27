أبرزَها ولي العهد في الخطاب الملكي.. ما الخطوط العريضة لسياسة المملكة الداخلية والخارجية؟

واستعرض الأمير محمد بن سلمان، بعضًا من الحصاد التنموي، الذي حققته المملكة خلال العام الماضي مبينًا أن المملكة حققت مراكز متقدمة في مجالات عديدة، من بينها التقدم في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واحتلال الاقتصاد السعودي المركز الأسرع نموًا، على مستوى دول مجموعة العشرين خلال 2022م، بمعدل نمو 8.7%، ونموًا الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8%، ووصول المملكة إلى قائمة الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم.