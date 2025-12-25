اتفاقيتان لتشغيل "كاقا".. خطوة نوعية لتأهيل حدائق الملك عبدالله في الرياض

وتهدف الاتفاقيتان إلى تهيئة المشروع للتشغيل الفعلي، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، حيث تتولى "الرياض القابضة" تشغيل وإدارة جميع أنظمة المشروع، بما في ذلك تقنيات ضبط المناخ، ومراكز الطاقة، ومحطات معالجة المياه والري، إلى جانب صيانة الغطاء النباتي بآليات دورية ومتخصصة تضمن كفاءة التشغيل واستدامة المرافق وفق أعلى المعايير البلدية والبيئية.