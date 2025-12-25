اتفاقيتان لتشغيل "كاقا".. خطوة نوعية لتأهيل حدائق الملك عبدالله في الرياض

برعاية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، وبدعم من المركز الوطني للتخصيص، وقّعت أمانة منطقة الرياض اتفاقيتين مع شركة الرياض القابضة لتشغيل وإدارة وصيانة حدائق الملك عبدالله "كاقا"، ضمن الاستعدادات الجارية لتشغيل المشروع مع قرب اكتماله.
ومثّل الأمانة في التوقيع وكيل المشاريع المهندس الوليد بن عبدالرحمن العكرش، فيما وقّع من جانب "الرياض القابضة" الرئيس التنفيذي المهندس عاصم بن محمد السحيباني.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تهيئة المشروع للتشغيل الفعلي، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، حيث تتولى "الرياض القابضة" تشغيل وإدارة جميع أنظمة المشروع، بما في ذلك تقنيات ضبط المناخ، ومراكز الطاقة، ومحطات معالجة المياه والري، إلى جانب صيانة الغطاء النباتي بآليات دورية ومتخصصة تضمن كفاءة التشغيل واستدامة المرافق وفق أعلى المعايير البلدية والبيئية.
ويُعد مشروع "كاقا" من أبرز المبادرات الحضرية في العاصمة، ويتطلب منظومة تشغيلية متكاملة لتقديم خدمات متميزة للزوار وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العامة.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتفعيل نماذج التخصيص في تشغيل المشاريع النوعية، وتعزيز التنمية الحضرية ورفع جودة الحياة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويجسّد التزام الأمانة بتطوير المدينة نحو مستقبل مزدهر ومستدام.