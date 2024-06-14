الحاجة ميسان: استضافة الملك خفّفت عنّي معاناة الحزن والفقد

تقول الحاجة ميسان حسن: إن عائلتها جميعا نزحوا إلى حي الرمال بعد أن تمّت مداهمة منازلهم وقصفها من قبل الجيش الإسرائيلي، ومع هذا لحق بهم القصف إلى حي الرمال؛ حيث تم تدمير البيوت التي كانوا فيها جميعًا، وتمت تسويتها بالأرض. وتضيف: في الوقت نفسه كنت نازحة في الجنوب حيث خطوط الاتصالات شبه مقطوعة، ولم أعرف بخبر استشهاد عائلتي بأكملها إلا بعد يومين من خلال مشاهدة القنوات الإخبارية؛ حيث تمّ دفن 25 شهيدًا فقط من عائلتها، فيما لا يزال البقية تحت الأنقاض ولم يتم استخراجهم إلى الآن.