"السياحة": 10 آلاف دورة تدريبية وقروض بملياري ريال لـ15 مشروعًا لأبناء وبنات الأحساء

كما أشار إلى النجاحات الكبيرة التي حقّقتها منظومة السياحة في المملكة، من خلال تمكين الوزارة للمستثمرين في القطاع السياحي، ما حقق إنجازًا نوعيًّا خلال عام 2022؛ حيث بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 185 مليار ريال بزيادة 93% عن العام الذي قبله، فيما بلغت المشاركة المباشرة في الناتج المحلي 3.2%، وبلغ عدد السياح المحليين 77 مليون سائح، بزيادة 21% عن العام الماضي، فيما بلغ عدد السياح الوافدين 16.5 مليون سائح، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم وتمويل المستثمرين بإتاحة حلول تمويلية تصل إلى 60% لتطوير المشاريع السياحية في القطاع الخاص؛ مما سيضيف 70 إلى 80 مليار دولار للاقتصاد السعودي بحلول العام 2030 لتصل مساهمة السياحة إلى 10% من الاقتصاد.