"التجارة": استبدال تراخيص ووثائق الجهات الحكومية المعروضة في المنشأة التجارية بالرمز الموحد

وأضاف الحسين أن الرمز الإلكتروني الموحد (QR-Code) يجمع تراخيص ووثائق الجهات الحكومية، على سبيل المثال: بيانات السجلات التجارية، والتراخيص البلدية، والشهادات الضريبية، وتصاريح الدفاع المدني وغيرها من الوثائق والتراخيص في وثيقة واحدة تعرض في المنشأة التجارية، وتوفر أحدث بيانات المنشأة، وتعالج ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها.