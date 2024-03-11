رمضان في "المدينة الحمراء".. فتحها "إسكندر المسلمين" ومَرّ عليها الإنجليز والبرتغاليون.. وأصبحت بوابة آسيا حاليًا

ضمن أهم المدن في العالم، وتُعد واحدة من أهم عشر مدن في آسيا. ظهر الإسلام فيها عن طريق التجار والبحارة العرب من الحضارمة وغيرهم؛ فحملوا معهم الإسلام إلى البلاد التي يتعاملون معها، وكان من الطبيعي أن يتحدث هؤلاء في حماس وإيمان عن دينهم الجديد، وعن الرسول الذي ظهر في بلادهم، ويدعو الناس إلى التوحيد والإخاء والمساواة والمعاملة الحسنة بين الناس جميعًا.