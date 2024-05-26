المدينة المنورة.. إنقاذ حياة حاج آسيوي فقد الوعي نتيجة التهاب في سحايا الدماغ

تمكنت الفرق الطبية بمستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة حاج إندونيسي الجنسية في العقد الخامس من العمر تعرض لفقدان للوعي نتيجة التهاب بسحايا المخ.
وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى الملك فهد عن طريق الهلال الأحمر وهو يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وهبوط في مستوى الوعي وتشنجات وانخفاض في نسبة الأوكسجين، وعلى الفور قام الفريق الطبي بوضع المريض على أجهزة التنفس الاصطناعي حفاظاً على حياته.
وبيّن التجمع الصحي أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والفحوصات السريرية تم تشخيصه بوجود التهاب في سحايا المخ، حيث نُقل المريض للعناية المركزة لاستكمال الخطة العلاجية لعلاج الالتهاب.
وأضاف التجمع أنه بعد استجابة المريض للخطة العلاجية وتحسنت حالته الصحية تدريجياً واستعادته نسبة الوعي، تقرر فصل أجهزة التنفس الاصطناعي ونقله إلى أقسام التنويم للتأهيل والمتابعة حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة لاستكمال مناسك الحج.