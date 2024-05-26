المدينة المنورة.. إنقاذ حياة حاج آسيوي فقد الوعي نتيجة التهاب في سحايا الدماغ

وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى الملك فهد عن طريق الهلال الأحمر وهو يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وهبوط في مستوى الوعي وتشنجات وانخفاض في نسبة الأوكسجين، وعلى الفور قام الفريق الطبي بوضع المريض على أجهزة التنفس الاصطناعي حفاظاً على حياته.