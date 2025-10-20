39 مليون رحلة عبر تطبيقات النقل خلال الربع الثالث من 2025.. والرياض تتصدر بـ 44% ونمو سنوي يتجاوز 78%

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم، عن تسجيل أكثر من 39.04 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025، محققة بذلك ارتفاعًا نسبته 78% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.