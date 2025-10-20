39 مليون رحلة عبر تطبيقات النقل خلال الربع الثالث من 2025.. والرياض تتصدر بـ 44% ونمو سنوي يتجاوز 78%

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم، عن تسجيل أكثر من 39.04 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025، محققة بذلك ارتفاعًا نسبته 78% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأظهرت الإحصائيات تصدُّر منطقة الرياض بنسبة 43.90% من إجمالي عدد الرحلات، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.13%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14.50%.
وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بنسبة 5.76%، تلتها منطقة عسير بـ 3.55%، ثم القصيم بـ 3.00%، وتبوك بـ 2.49%، وحائل بـ 1.85%.
وبحسب المؤشر الصادر عن الهيئة، بلغت نسبة الرحلات في منطقة جازان 1.13%، تلتها نجران بنسبة 0.58%، ثم الجوف بنسبة 0.55%، فالحدود الشمالية بـ 0.28%، وأخيرًا منطقة الباحة بنسبة 0.23%.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لنمو قطاع تطبيقات نقل الركاب، بما يُعزز من فرص الاستثمار فيه، ويُسهم في استدامة الخدمات ورفع جودتها وفق أعلى المعايير.