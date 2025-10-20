محليات

39 مليون رحلة عبر تطبيقات النقل خلال الربع الثالث من 2025.. والرياض تتصدر بـ 44% ونمو سنوي يتجاوز 78%

"هيئة النقل" ترصد توسع استخدام التطبيقات في المدن الكبرى وتحفّز بيئة الاستثمار بالخدمة
كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم، عن تسجيل أكثر من 39.04 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025، محققة بذلك ارتفاعًا نسبته 78% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأظهرت الإحصائيات تصدُّر منطقة الرياض بنسبة 43.90% من إجمالي عدد الرحلات، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.13%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14.50%.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بنسبة 5.76%، تلتها منطقة عسير بـ 3.55%، ثم القصيم بـ 3.00%، وتبوك بـ 2.49%، وحائل بـ 1.85%.

وبحسب المؤشر الصادر عن الهيئة، بلغت نسبة الرحلات في منطقة جازان 1.13%، تلتها نجران بنسبة 0.58%، ثم الجوف بنسبة 0.55%، فالحدود الشمالية بـ 0.28%، وأخيرًا منطقة الباحة بنسبة 0.23%.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لنمو قطاع تطبيقات نقل الركاب، بما يُعزز من فرص الاستثمار فيه، ويُسهم في استدامة الخدمات ورفع جودتها وفق أعلى المعايير.

