من اللوح الخشبي مرورًا بالجبس والطباشير وصولًا للتعليم الرقمي.. مراحل وقفزات عدة للتعليم بالمملكة

رحلة التعليم في المملكة التي انطلقت من الكتاتيب إلى التعليم الإلكتروني وعن بعد، مرّت بعدة مراحل ومحطات بدأت بحرص أئمة الدولة السعودية الأولى على العلم والتعليم في الدرعية التي كانت منارة العلم، وكان أئمتها لا ينقطعون عن مجالس العلم في حلهم.