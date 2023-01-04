مخاوف من تكرار سيناريو 2018 و2019.. الأمطار تستنفر الجهات المعنية بالشرقية

وفي عام 1437هـ، أعلن أمين المنطقة الشرقية، فهد بن محمد الجبير، افتتاح نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، المتقاطع مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، بعد إغلاقه قبل فترة لإجراء أعمال الصيانة، واطلع مع عدد من المسؤولين على تصحيح الأخطاء التي تسببت في إغلاقه.