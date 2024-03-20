لتقييم أكثر من 46 خدمة حكومية.. "أداء" يقيس رحلة أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي

ولفت المهندس "القعود" إلى أن هناك العديد من المواقع تم تحديدها لقياس أداء مناسك العمرة وهي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، والمسجد النبوي، بالإضافة إلى المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمات، حيث تبدأ عمليات القياس من التعاقد والحصول على التصاريح، والسفر إلى مكة المكرمة، وأداء مناسك العمرة، والتنقل والخدمات المساندة، والمغادرة إلى المدينة المنورة.