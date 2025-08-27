تعليم الطائف يعقد أول لقاء لـ400 منسق ومنسقة للعمل التطوعي في المدارس

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اللقاء التنشيطي الأول لمنسقي ومنسقات العمل التطوعي، بمشاركة أكثر من 400 منسق ومنسقة في المدارس والإدارات التعليمية، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر التطوعية وتطوير مهاراتهم، وتمكين الطلبة من الانخراط في الفرص التطوعية المتاحة.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد الغامدي أهمية العمل التطوعي، مشيرًا إلى دوره الإنساني الكبير في المجتمعات، وأنه يمثل سمة حضارية تُسهم في تعزيز روح التعاون والمشاركة المجتمعية.
ونوّه الغامدي إلى دعم القيادة الرشيدة للعمل التطوعي من خلال مبادرات وممكنات عدة، ترتكز على مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز القطاع غير الربحي وزيادة عدد المتطوعين.
وأشاد بدور قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في الإدارة، وما يقدمه من برامج تسهم في تمكين المنسقين والمنسقات وتأهيلهم معرفيًا ومهاريًا، بما يواكب تطلعات التعليم نحو مجتمع مدرسي نشط تطوعيًا.
وتضمّن اللقاء عددًا من المحاور، أبرزها: مفهوم وأهمية وأهداف العمل التطوعي، والحقوق والواجبات، والميثاق الأخلاقي للمتطوعين، إضافة إلى شرح آلية التسجيل والانضمام في المنصة الوطنية للتطوع، وتكوين الفرق التطوعية وتطبيق الفرص الميدانية.