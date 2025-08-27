تعليم الطائف يعقد أول لقاء لـ400 منسق ومنسقة للعمل التطوعي في المدارس

وتضمّن اللقاء عددًا من المحاور، أبرزها: مفهوم وأهمية وأهداف العمل التطوعي، والحقوق والواجبات، والميثاق الأخلاقي للمتطوعين، إضافة إلى شرح آلية التسجيل والانضمام في المنصة الوطنية للتطوع، وتكوين الفرق التطوعية وتطبيق الفرص الميدانية.