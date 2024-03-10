الوطنية للإسكان تطلق مشروع الأصـــــالة أحدث مشاريعها العمرانية في العاصمة الرياض

ويأتي "مجتمع الأصالة" بموقع استراتيجي داخل النطاق العمراني في جنوب مدينة الرياض، حيث يربط المجتمع عدد من الطرق الرئيسية الهامة، ويمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، كما يتميز بمرافقه عالية المستوى، حيث يضم مسار من الحدائق بطول 9 كيلومتر والتي تتضمن العديد من المرافق من مطاعم ومحلات تسوق بعلامات عالمية، وهي مهيئة للمشي بمسارات مخصصة وآمنة، كما تتيح التنقل من خلال اتصالها بين المرافق والمناطق السكنية بكل يسر وسهولة.