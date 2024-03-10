الوطنية للإسكان تطلق مشروع الأصـــــالة أحدث مشاريعها العمرانية في العاصمة الرياض

دشن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان الأستاذ محمد بن صالح البطي أحدث المشاريع العمرانية للوطنية للإسكان NHC مشروع "الأصالة" الواقع في مجتمع الأصالة بمدينة الرياض، بأسعار تبدا من 459 ألف ريال، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع والمجتمعات العمرانية التي تطورها الشركة لتوفّر مفهومًا جديدًا للعيش ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة لجميع شرائح المجتمع.
ويتميز مشروع "الأصالة" الذي يمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 592 ألف متر مربع، موفرًا 670 وحدة سكنية بتصاميم عصرية ونموذجية ومساحاتٍ متنوعة تلبي كافة الاحتياجات وترتقي بالتطلعات لتقدم مفاهيم حديثة للباحثين عن أفضل أساليب العيش في بيئة متكاملة.
حيث يقدم مشروع الأصالة الجديد العيش في موقع استراتيجي داخل بيئة حيوية مصممة بأسلوب فريد يحاكي في تصميمه أصالة المنطقة ليجد الساكن بين أرجائه كل ما يبحث عنه من خدمات عامة ومرافق متكاملة، كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية والنوادي الترفيهية والمراكز التجارية والاجتماعية بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات الخضراء ، لينعم ساكنيها بالرفاهية والراحة.
كما تسعى الوطنية للإسكان في الحرص على تنمية مشاريع جودة الحياة للسكّان، حيث سيضُم مشروع الأصالة مسطحات خضراء وحدائق تتجاوز مساحتها أكثر من 330 ألف متر مربع لتحقق التوازن البيئي وتنقية الهواء ومكافحة مصادر تلوثه وإضفائه الطابع الجمالي داخل المشروع بهدف العيش في بيئة صحيّة مثالية وكذلك تم تنفيذ وتصميمه باسلوب هندسي يساعد على الوصول للمرافق والخدمات من 5 الى 15 دقيقة وسهولة الاستفادة من من كافة الانشطة لتحقيق مجتمع حيوي نابض بالحياة عبر مسارات متصلة للمشي وممارسة الرياضة
ويأتي "مجتمع الأصالة" بموقع استراتيجي داخل النطاق العمراني في جنوب مدينة الرياض، حيث يربط المجتمع عدد من الطرق الرئيسية الهامة، ويمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، كما يتميز بمرافقه عالية المستوى، حيث يضم مسار من الحدائق بطول 9 كيلومتر والتي تتضمن العديد من المرافق من مطاعم ومحلات تسوق بعلامات عالمية، وهي مهيئة للمشي بمسارات مخصصة وآمنة، كما تتيح التنقل من خلال اتصالها بين المرافق والمناطق السكنية بكل يسر وسهولة.
كما يمكن لجميع المواطنين حجز الوحدات السكنية بمشروع الأصالة والاطلاع على كافة الخيارات، من خلال زيارة مركز مبيعات مجتمع الأصالة خلال الأيام من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً،
موقع المركز
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.