وفاة الأديب جارالله الحميد.. والصلاة عليه اليوم بحائل

من ناحيته، قال الإعلامي صالح الفهيد: اليوم، فقد الوطن واحداً من أهم رواد القصة القصيرة في الوطن العربي الكاتب جارالله الحميد؛ بعد معاناةٍ طويلة مع المرض.. مات دون أن يودع أحداً، مات بصمت وهو يكابد غربته ومعاناته.. وداعاً أبا تغريد، بعد أن حضرت بغيابك المؤلم، وليس لنا إلا أن نبكيك، ونحزن عليك، حزن عشبة برّية!!