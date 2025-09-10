الإثارة والندية تتجدد في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي

وشهدت الجولة الافتتاحية انطلاقة قوية للأندية المرشحة للقب، حيث حقق النصر فوزًا ثمينًا على التعاون، فيما تغلّب الاتحاد حامل اللقب على الأخدود، وتمكن الأهلي – بطل دوري أبطال آسيا للنخبة – من الانتصار على الصاعد الجديد نيوم، في حين حسم الهلال ديربي العاصمة أمام الرياض، وحقق القادسية فوزًا على النجمة.