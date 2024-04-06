"ولي العهد" يصل مكة.. تجسيد لحرص قادة البلاد منذ عهد "المؤسس" على خدمة ضيوف الرحمن

تحرص قيادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- على خدمة الحجاج والمعتمرين وذلك ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، وسار على نهجه - رحمه الله - أبناؤه الملوك من بعده على هذا النهج في الإشراف على خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل كل ما من شأنه راحتهم وتذليل كل العقبات في ذلك.
وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وصل ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان قادمًا من جدة للإشراف المباشر على الخدمات المقدمة خلال شهر رمضان المبارك والعناية بضيوف الرحمن، حيث يحرص الكثير من المسلمين من جميع أصقاع العالم على العمرة والزيارة للحرمين الشريفين خلال هذه الأيام المباركة من العام.
ووصل بحفظ الله ورعايته الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.
ووصل في معية سمو ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.