"ولي العهد" يصل مكة.. تجسيد لحرص قادة البلاد منذ عهد "المؤسس" على خدمة ضيوف الرحمن

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وصل ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان قادمًا من جدة للإشراف المباشر على الخدمات المقدمة خلال شهر رمضان المبارك والعناية بضيوف الرحمن، حيث يحرص الكثير من المسلمين من جميع أصقاع العالم على العمرة والزيارة للحرمين الشريفين خلال هذه الأيام المباركة من العام.