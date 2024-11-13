"ثقة" تطلق منصة "ضيّاف" لدعم المرافق السياحية وتوسيع فرص الاستثمار في القطاع

تسعد منصة "ضيّاف" للمشاركة في معرض "سيتي سكيب" في الرياض، الذي يُعقد في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024. وستستعرض المنصة خلال الحدث الحلول المتطورة التي تقدمها المنصة، وكيف يمكن لأصحاب المرافق السياحية الاستفادة منها لتعزيز أعمالهم وزيادة فرص النجاح.