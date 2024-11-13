"ثقة" تطلق منصة "ضيّاف" لدعم المرافق السياحية وتوسيع فرص الاستثمار في القطاع

أعلنت شركة "ثقة" عن إطلاق منصة "ضيّاف"، التي تمكّن أصحاب المرافق السياحية من نشر وإدارة ممتلكاتهم على أكثر من 140 منصة حجز محلية ودولية، مما يساعدهم على تعزيز ظهورهم أمام جمهور واسع وزيادة فرص الحجز. تهدف المنصة إلى تمكين أصحاب المرافق من توسيع نطاق أعمالهم ورفع العائدات من خلال أتمتة العمليات التشغيلية وتبسيط إدارة ممتلكاتهم بكفاءة.
توفر منصة "ضيّاف" لأصحاب المرافق نظامًا متكاملًا لنشر وإدارة الوحدات السياحية بشكل مركزي، مما يتيح لهم تحسين كفاءة تشغيل ممتلكاتهم وتقليل التكاليف عبر توحيد عمليات الحجز والتسعير.
وبمناسبة إطلاق المنصة، تقدم "ضيّاف" شهرًا مجانيًا لجميع المستفيدين الجدد لأول وحدة سياحية يتم تسجيلها، لتجربة خدماتها المتقدمة في نشر وإدارة المرافق بشكل مؤتمت، مما يساهم في تحسين تجربة الضيوف وزيادة رضاهم.
تسعد منصة "ضيّاف" للمشاركة في معرض "سيتي سكيب" في الرياض، الذي يُعقد في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024. وستستعرض المنصة خلال الحدث الحلول المتطورة التي تقدمها المنصة، وكيف يمكن لأصحاب المرافق السياحية الاستفادة منها لتعزيز أعمالهم وزيادة فرص النجاح.
يأتي إطلاق "ضيّاف" ضمن جهود شركة "ثقة" لتعزيز معايير إدارة المرافق السياحية والمساهمة في تحقيق أهداف القطاع السياحي، من خلال تسهيل وصول المستثمرين إلى أحدث الحلول التقنية وأتمتة إدارة ممتلكاتهم.
للمزيد من المعلومات حول منصة "ضيّاف" وعروضها الخاصة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني .
تواصل "ثقة" جهودها في تقديم حلول تقنية مبتكرة لدعم التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، بهدف تمكين شركائها من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز.