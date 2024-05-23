شركة تطوير المربع الجديد توّقع عقد شراكة مع شركة HSSG للمقاولات لإنشاء أساسات "المكعب"

وتمثل هذه الشراكة معHSSG للمقاولات المتخصصة بتوفير الحلول التقنية المتقدمة في بناء الأساسات، إنجازاً مهماً في مسيرة المربع الجديد الطموحة، كونها تمثل المرحلة الأولية من البناء، وتؤسس لإنشاء أسس قوية للمكعب الذي بمجرد اكتماله سيكون أحد الأيقونات العالمية ، إذ تبلغ أبعاده 400 متر(الارتفاع، والطول، والعرض)، مما يدعم حيوية وديناميكية مدينة الرياض في المستقبل.