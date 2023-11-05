توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي بين شركة مكيون وأمانة الطائف خلال منتدى الطائف للاستثمار

من جانبه، عبر م.معاذ حريري عن ثقته في نجاح هذا المشروع الاستثماري الذي سيسهم في تعزيز القطاع السياحي في المملكة وتوفير فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن هذا الاستثمار يعكس رؤية شركة مكيون في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الخبرات السياحية الفريدة في المملكة.