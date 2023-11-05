توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي بين شركة مكيون وأمانة الطائف خلال منتدى الطائف للاستثمار

في إطار جهود تعزيز السياحة وتطوير البنية التحتية في المملكة، تم توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي بين شركة مكيون وأمانة محافظة الطائف، خلال منتدى الطائف للاستثمار المثمر تحت رعاية محافظ الطائف سمو الأمير سعود بن نهار آل سعود.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير عدة مواقع بمدينة الطائف ومنطقة الشفا عن طريق بناء منتجعات سياحية وترفيهية مختلفة تستهدف فئات عمرية متنوعة وتستقطب السياح من داخل وخارج المملكة العربية السعودية تحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030.
وأعرب الدكتور مجدي حريري عن سعادته بالتعاون مع أمانة الطائف في تطوير هذا المنتجع السياحي الفريد. وأكد أنهم سيعملون جنباً إلى جنب مع الفريق المحلي لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والاستدامة.
من جانبه، عبر م.معاذ حريري عن ثقته في نجاح هذا المشروع الاستثماري الذي سيسهم في تعزيز القطاع السياحي في المملكة وتوفير فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن هذا الاستثمار يعكس رؤية شركة مكيون في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الخبرات السياحية الفريدة في المملكة.