مستفيدو "صندوق أسر الشهداء" يتعرفون على جهود استضافة كأس العالم

زار عدد من ذوي أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، معرض ملف ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 FIFA، التي تقام في العاصمة الرياض، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتجول مستفيدو الصندوق في أروقة المعرض؛ وتعرفوا على تفاصيل ملف المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم، والجهود المبذولة في إعداد ملف الترشح، والمعلومات الثرية عن المراحل المختلفة للمشاريع الرياضية المتميزة، التي تعكس قدرات المملكة الكبيرة وتسخيرها لاحتضان أحد أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية ممثلة بكأس العالم 2034.
كما تعرفوا على المدن الرئيسة المخصّصة ملاعبها لاستضافة مباريات كأس العالم، وحضوا كذلك تجربة الألعاب التفاعلية التي صممت لتعكس الجو الرياضي وروح المنافسة العالمية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج جودة الحياة التي يقدمها الصندوق، بهدف تعزيز حياة أبناء الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بشكل عام، وتعزيز الوعي الرياضي بشكل خاص, كما يسعى الصندوق من خلال هذه البرامج إلى تمكين أبناء أسر المستفيدين لبناء مهاراتهم وتوسيع آفاقهم، عبر تقديم أنشطة ترفيهية وبرامج تعليمية وثقافية متنوعة.