مستفيدو "صندوق أسر الشهداء" يتعرفون على جهود استضافة كأس العالم

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج جودة الحياة التي يقدمها الصندوق، بهدف تعزيز حياة أبناء الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بشكل عام، وتعزيز الوعي الرياضي بشكل خاص, كما يسعى الصندوق من خلال هذه البرامج إلى تمكين أبناء أسر المستفيدين لبناء مهاراتهم وتوسيع آفاقهم، عبر تقديم أنشطة ترفيهية وبرامج تعليمية وثقافية متنوعة.