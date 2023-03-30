شركة الوعلان للتجارة تحصد جائزة أفضل أداء مبيعات لسيارات جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا

وفي تعليق له حول النجاح المستمر لهذه الشراكة، قال عمر الزبيدي، رئيس التنفيذي لجينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون بمنح شركة الوعلان للتجارة جائزة أفضل موزع لجينيسيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال مشاركة الشغف لتحقيق التميز والابتكار بين العلامة والموزعين، فنحن نأمل في مواصلة تحقيق أفضل أداء لجميع شركائنا في أرجاء المنطقة، وأن نحتفل بالعديد من النجاحات في أقرب وقت".