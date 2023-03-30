شركة الوعلان للتجارة تحصد جائزة أفضل أداء مبيعات لسيارات جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا

حصلت شركة الوعلان للتجارة، الموزع الرسمي لعلامة السيارات الفاخرة جينيسيس في المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية، على جائزة أفضل موزع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للسنة الثالثة على التوالي، من قبل شركة جينيسيس العالمية نظير أدائها المميز في خدمة العملاء.
وتعكس هذه الجائزة ريادة شركة الوعلان للتجارة في مجال السيارات، وتعد شهادة على تفاني فريق العمل والتزامه وسعيه المتواصل لتقديم أفضل الخدمات للعملاء تحت إدارة فهد الوعلان، رئيس مجلس إدارة شركة الوعلان للتجارة.
وفي تعليق له حول النجاح المستمر لهذه الشراكة، قال عمر الزبيدي، رئيس التنفيذي لجينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون بمنح شركة الوعلان للتجارة جائزة أفضل موزع لجينيسيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال مشاركة الشغف لتحقيق التميز والابتكار بين العلامة والموزعين، فنحن نأمل في مواصلة تحقيق أفضل أداء لجميع شركائنا في أرجاء المنطقة، وأن نحتفل بالعديد من النجاحات في أقرب وقت".
بدوره قال عبد العزيز الوعلان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوعلان للتجارة: "يسعدنا ويشرفنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة للعام الثالث على التوالي. ويعد هذا الإنجاز بلا شك نتيجة تركيزنا الدؤوب على توفير أفضل تجربة للعملاء، وضمان جودة لا مثيل لها، وتقديم خدمات استثنائية لما بعد البيع. يلتزم فريقنا بالعمل المباشر مع العملاء لفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم. ونسعى جاهدين لتلبية توقعاتهم على الدوام".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستوى من التميز، والتفوق على مستوى توقعات عملائنا. كما أننا على ثقة من أن شراكتنا مع جينيسيس ستواصل الازدهار والنجاح، وبالتالي فنحن نتطلع إلى خدمة عملائنا بأفضل ما تقدمه صناعة السيارات الفاخرة".
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