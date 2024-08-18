هل تؤثّر وثيقة العمل الحر على الدعم؟.. 5 تساؤلات لـ"حساب المواطن" وإجاباتها

أشار برنامج حساب المواطن إلى أبرز 5 استفسارات من مستفيدي البرنامج، مشيرًا إلى إجاباتها.
وأوضح حساب المواطن، عبر الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين، أن استخراج وثيقة العمل الحر لا تؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، ويمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية.
وعن متى يمكن تقديم اعتراض مالي عن حالة الدفعة "تحت الاجراء للصرف"؛ أشار "حساب المواطن" إلى أنه بالإمكان تقديم اعتراض مالي في حال أصبحت حالة الدفعة "مدفوعة" من خلال التوجه إلى حساب الدفعات المالية واختيار "دفعة ناقصة أو صفر".
وفي شأن معايير الاستحقاق أبان أنه في حال استيفاء شروط الأهلية يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية: إجمالي دخل الأسرة، عدد التابعين وأعمارهم، ولمعرفة مبلغ الدعم يمكن استخدام الحاسبة التقديرية.
وفي تساؤل عن أحقية أي جهة حكومية أو خاصة الحجز على دعم حساب المواطن، فإنه يتم إيداع الدعم الخاص بحساب المواطن على الحساب البنكي المسجل لدى "حساب المواطن"، وفي حال واجهت المستفيد مشكلة تتم معالجتها من قبل البنك.
وعن كيفية الدخول إلى حسابي في البرنامج، يمكن تسجيل الدخول للحساب عن طريق البوابة الإلكترونية أو التطبيق بإحدى الطرق الآتية "النفاذ الوطني، والدخول على صفحة البرنامج وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك".