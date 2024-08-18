هل تؤثّر وثيقة العمل الحر على الدعم؟.. 5 تساؤلات لـ"حساب المواطن" وإجاباتها

وأوضح حساب المواطن، عبر الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين، أن استخراج وثيقة العمل الحر لا تؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، ويمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية.