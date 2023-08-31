7 سم تمدد في "أورطي البطن".. جراحة الـ3 ساعات تنقذ حياة مريض ببريدة

وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن فريقًا من أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة استقبل المريض وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم وآلام قوية في منطقتي الظهر والبطن، ليتضح بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية أن المريض لديه تمدد كبير في الشريان الأورطي بالبطن يتجاوز طوله 7 سنتيمترات أدى إلى الضغط على الفقرات القَطَنية للمريض مسببًا آلامًا حادة.