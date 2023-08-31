7 سم تمدد في "أورطي البطن".. جراحة الـ3 ساعات تنقذ حياة مريض ببريدة

تمكّن فريق طبي في جراحة الأوعية الدموية في منطقة القصيم من إنقاذ حياة مريض من تمدّد كبير في الشريان الأورطي للبطن في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات تكللت بالنجاح.
وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن فريقًا من أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة استقبل المريض وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم وآلام قوية في منطقتي الظهر والبطن، ليتضح بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية أن المريض لديه تمدد كبير في الشريان الأورطي بالبطن يتجاوز طوله 7 سنتيمترات أدى إلى الضغط على الفقرات القَطَنية للمريض مسببًا آلامًا حادة.
وتقرّر بعدها إجراء تدخّل جراحي بمشاركة طاقم من قسمي التخدير والتمريض؛ لتركيب دعامة مغطاة بالشريان الأورطي عن طريق قسطرة الأوعية التداخلية تحت تأثير المخدر الكلي دون حدوث أي مضاعفات.
وتم نقل المريض إلى العناية المركزة للمتابعة الدقيقة للعلامات الحيوية للمريض خلال الـ 24 ساعة، ومتابعة وضعه الصحي من قبل الأطباء والفرق التمريضية حتى خروجه من المستشفى بالسلامة.
وأكد الفريق العلاجي أن هذا النوع من العمليات التي تخصّ الشريان الأورطي تُعتبر من العمليات الكبرى في تخصص جراحة الأوعية الدموية، حيث إن الشريان الأورطي هو الشريان الرئيس بالجسم، وتمدده لدرجة معينة قد يؤدي إلى انفجاره وحدوث نزيف داخلي مما يتسبب بحالة وفاة.
يُذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أجرى 8656 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م.