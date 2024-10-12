مركز الفلك الدولي: مُذنَّب نادرٌ يُشاهَد بالعين المجرّدة بعد غروب الشمس

ذلك ما أوضحه في بيانٍ أورده لـ "سبق" المهندس محمد شوكت عودة؛ مدير مركز الفلك الدولي، وقال: بالنسبة للمُذنَّب الأول، فقد كانت الحسابات الأولية تشير إلى أنه يدور حول الشمس مرة واحدة كل 80 ألف سنة، إلا أن الحسابات الأحدث بيَّنت أنه يحتاج إلى ملايين السنين ليكمل دورة واحدة حول الشمس، ما يجعل زيارته هذه هي الأولى للبشرية! وقد كان مُشاهَداً خلال الأشهر الماضية في جهة الشرق قبل شروق الشمس، إذ أصبحت رؤيته ممكنة بوساطة التلسكوبات الصغيرة اعتباراً من شهر أبريل الماضي، وبعد ذلك أخذ لمعانه في الازدياد إلى أن أصبح مرئياً باستخدام المناظير في شهر أغسطس الماضي، واستمر لمعانه بالازدياد إلى أن أصبح مرئياً بالعين المجردة من الأماكن المظلمة مع نهايات شهر سبتمبر، وذلك في الفترة التي وصل فيها المُذنَّب إلى أقرب نقطة من الشمس يوم 27 سبتمبر الماضي، حيث إن طول ذيل المُذنَّب ولمعانه يزدادان عندما يقترب المُذنَّب من الشمس.