تغطية طبية شاملة لمهرجان ميدل بيست ساوند ستورم 2023 من خلال ريسبونس بلس السعودية

وأضاف السيد تركي الحامد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ريسبونس بلس ميديكال السعودية: "لقد أظهرت إنجازاتنا في ساوند ستورم القدرات الاستثنائيّة لفريق EMS لدينا في إدارة الفعاليات الكبرى بشكل فعال مع إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية الحضور. إن الاعتراف بقدرات RPM من قبل وزارة الصحة السعودية هو بمثابة شهادة على احترافيتنا وأدائنا المتميز. وبينما نمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات، من المقرر أن تقدم RPM السعودية الدعم الطبي الشامل لسباق سيارات داكار وغيرها من الفعاليات المرتقبة، ممّا يُعزّز مكانتنا كمزود رائد لرعاية المرضى قبل دخول المستشفى. علاوة على ذلك، فإن مستقبل RPM في المملكة يتجاوز التوقعات، بما يشمل توفير الخدمات المتخصّصة للمسؤولين الحكوميين، ومندوبي كبار الشخصيات، وغيرها من المشاريع رفيعة المستوى حيث نلعب دوراً محورياً في إتمامها على أكمل وجه."