وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس العلاقات الثنائية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة الدكتور تيرانس درو رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.