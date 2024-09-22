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وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس العلاقات الثنائية
استعرضا في مدينة نيويورك أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة الدكتور تيرانس درو رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.