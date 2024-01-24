تفعيلاً لمبادرة “فتبينوا".. "زراعة عسير" تلزم بإقرار بعدم الكيدية بالاستدعاءات المقدمة لها

في تفعيل لمبادرة “ فتبينوا “ التي أطلقها الأمير تركي بن طلال أمير عسير ورئيس هيئة تطويرها والتي تهدف إلى الحد من الشكاوى الكيدية، وجّه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، بتفعيل نموذج إقرار بعدم الكيدية يرفق بالاستدعاءات المقدمة لفرع الزراعة .