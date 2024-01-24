تفعيلاً لمبادرة “فتبينوا".. "زراعة عسير" تلزم بإقرار بعدم الكيدية بالاستدعاءات المقدمة لها

في تفعيل لمبادرة “ فتبينوا “ التي أطلقها الأمير تركي بن طلال أمير عسير ورئيس هيئة تطويرها والتي تهدف إلى الحد من الشكاوى الكيدية، وجّه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، بتفعيل نموذج إقرار بعدم الكيدية يرفق بالاستدعاءات المقدمة لفرع الزراعة .
وكان الفرع شارك في المبادرة بمعرض كاركتير للفنان عبدالله البارقي تضمن أكثر من لوحة معبّرة للتوعية بأضرار الشكاوى الكيدية على الفرد والمجتمع.
ودشن “ابن مجثل” المعرض مع عددٍ من منسوبي الإمارة وهيئة تطوير المنطقة وقيادات فرع الوزارة، وتضمن المعرض رسومات كاركتير إضافة إلى عرض مقطع فيديو تمثيلي عن الشكاوى الكيدية، وتوزيع بروشورات تتضمن الرسومات وعبارات توعوية وسجلاً للزوار، وكرّم ابن مجثل جميع العاملين والمتطوعين بالمعرض الذي يستمر 4 أيام بأحد المولات التجارية بأبها، والذي نال بفكرته الإبداعية استحسان الكثير من الزوار.