مجلس التعاون يُدين الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات: جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل بوحشية

وقال إن هذا الهجوم جريمةٌ نكراء وإرهابية استهدفت الأبرياء العزل بوحشية غير مسبوقة، وأكد أن هذا العدوان الهمجي يعكس الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ويثبت ازدراءه الكامل لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية؛ مشيرًا إلى أن هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين.