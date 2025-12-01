استئناف تداول الصكوك المشاعة بعد معالجة ممارسات تداول الحصص

وبحسب المصادر، أصبح من الممكن نقل ملكية العقار الزراعي سواء بشكل كامل من عدة ملاك إلى مالك واحد أو لعدد أقل من الملاك، إضافة إلى إمكانية نقل نسبة من الملكية بين الملاك الأصليين، فضلاً عن إتمام عمليات نقل الملكية من المورِّث إلى الورثة.