عضو كبار "علماء": يجوز إخراج الزكاة عن الابن المتزوّج والأحفاد والسائق والخادمة

وأشار إلى أن بعض الأولاد ربما كبر وتزوج وسكن في منزل آخر واستقلّ بذاته، لكن تجد أن الأب يحرص على أداء الزكاة عن ولده، وأيضًا عن أحفاده من ولده، ولكن نقول في هذه الحالة: يجب أن يستأذنه أو يبلغه بذلك؛ لأن الولد قد أصبح له بيت مستقلّ فوجب عليه أن ينفق على أولاده، ويجب عليه إخراج الزكاة عنهم، لكن لو أخرجها الجدّ عن أحفاده أو أخرجها الأب عن ولده المتزوج بعد أن يخبره، فلا حرج في ذلك.